Meteo, allerta per nubifragi al Nord-Ovest

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, caldo e nubifragi, spesso sono, un binomio che va appunto di pari passo perché tutto il caldo dall'energia, con il caldo africano spesso e volentieri abbiamo i temporali più intensi. Sarà l'occasione ancora nel corso delle prossime ore di vedere dei forti acquazzoni, proprio sulle Alpi, sulle pre Alpi ma localmente anche sulle pianure adiacenti del nord ovest, dove questa mattina siamo andati, in particolare sul lago Maggiore, uno degli obiettivi dei nubifragi in arrivo dalla Francia verso appunto Val d'Aosta orientale, Alto Piemonte, Lombardia nord occidentale. Attenzione su queste zone, in particolare il nostro cartello di sintesi ricorda proprio questo andamento, con nubifragi al nord ovest, tra il mercoledì e il giovedì, il sole e il caldo fino ai 40 gradi al sud, già ieri 39 gradi in Sardegna. Altri temporali al nord sono attesi domenica e dunque un giugno particolare, in prevalenza molto molto caldo, infatti abbiamo delle previsioni sub stagionali che indicano ancora anticiclone, forte anche la prossima settimana, ma frequenti acquazzoni oltralpe e marginalmente sui nostri territori settentrionali. Come vediamo con la nostra carta sinottica ancor meglio con la carta di sintesi delle precipitazioni, forti fenomeni in Val d'Aosta, Piemonte e Lombardia nelle prossime ore. Prudenza. Previsione dunque all'insegna di questa forte instabilità, con occasione purtroppo anche di possibili alluvioni lampo, grandine, localmente la formazione di supercelle nel pomeriggio sulla pianura occidentale del nord, e poi ancora delle piogge sparse giovedì. Migliora decisamente nella giornata di venerdì che poi ci introduce, a un fine settimana decisamente caldissimo, guardiamo infine, le mappe di stress con l'afa importante arancione su buona parte dell'Italia, a fianco adriatico soprattutto sia sabato che domenica, domenica, come detto, però torneranno dei temporali, in particolare sul nord est. Queste le nostre previsioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, come sapete tutti i dati sull'app Il Meteo. .