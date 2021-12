Meteo: alta pressione, ma freddo sull'Italia

Ben ritrovati, la settimana di Natale si apre all'insegna dell'alta pressione ancora l'alta pressione che avvolge l'Italia, ma avremo un calo della temperatura a causa dell'irruzione di aria gelida dalla Russia. Allora le previsioni per il Centronord, vedremo un contesto ancora di bel tempo prevalente, annuvolamenti sul versante adriatico del centro e poi comunque rivedremo anche al Sud ancora il fenomeno delle nebbie sulle pianure del Nord, in Emilia Romagna ma anche sulle pianure di Lombardia e Piemonte, e proprio la nebbia sarà complice del fatto che avremo temperature prossime allo zero e anche nelle ore del giorno proprio in queste zone. Al Sud il dettaglio con ancora annuvolamenti e deboli piogge possibili sulla Puglia, ma anche sulla Calabria, nuvole con cieli coperti sulla Basilicata, sulla Sicilia settentrionale e anche sulla Sardegna soprattutto la zona meridionale, deboli piogge possibili sul catanese in Sicilia, dunque un inizio di settimana con cieli prevalentemente soleggiati ma anche possibili deboli piogge soprattutto un calo termico dato, come vi dicevo, dalle irruzioni di aria gelida dalla Russia che attraverserà i Balcani e punterà all'Italia. La temperatura percepita sarà ulteriormente inferiore rispetto a quella reale a causa di venti freddi e taglienti. É tutto, a più tardi.