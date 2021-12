Meteo: alta pressione, nubi su adriatiche, nebbia al Nord

Buongiorno e ben ritrovati. L'alta pressione continua proteggere le nostre regioni garantendo bel tempo prevalente. Da segnalare ancora la nebbia sulle pianure del nord e anche annuvolamenti sulle adriatiche e centro-meridionali, ma anche su alcuni tratti del Sud, sul Lazio e sulla Sardegna. Vediamo l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica, ci mostra l'avanzamento dell'alta pressione che continua ad avvolgere l'Italia. Attenzione però perché l'alta pressione si estenderà fino all'Europa nord-orientale e questo favorirà l'afflusso verso i Balcani di aria gelida dalla Russia e poi dopo punterà verso l'Italia, raggiungerà l'Italia nel fine settimana. Interesserà prevalentemente le regioni centrali e meridionali. Il dettaglio per quanto riguarda il centro nord con le previsioni e avremo un cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso. Vi dicevo delle nebbie particolarmente diffuse e persistenti sulle pianure del nord, per il resto con un contesto di alta pressione con annuvolamenti sulle adriatiche centro meridionali, questo a causa dei residui del vortice ciclonico che ha interessato e sta continuando a interessare le aree intorno alla Grecia. Questo è il contesto per quanto riguarda il Sud con nuvole, come vi dicevo, sulla Puglia, Calabria, la Basilicata, deboli piogge proprio su questa regione ma anche sul Lazio nuvole che saranno anche sul cielo della Sicilia settentrionale e della Sardegna meridionale. Poi nel fine settimana una irruzione di aria gelida che porterà di nuovo anche a un possibile maltempo sull'Italia ma soprattutto un calo vertiginoso delle temperature. E' tutto a più tardi.