Meteo: alta pressione sull'Italia, bel tempo prevalente

Ben ritrovati. Alta pressione sull'Italia, dalle regioni settentrionali infatti si estende su tutta la nostra penisola. Cielo prevalentemente sereno, al massimo poco nuvoloso. Attenzione però alla nebbia sulla Pianura Padana e alle temperature gelide di notte su tutto il Nord e sui rilievi. Allora, l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica ci mostra proprio il comportamento della perturbazione che ormai si è allontanata dall'Italia e l'avanzata, soprattutto, dell'alta pressione che dal Nord si estende al Centro e anche al Sud nei prossimi giorni. E allora, il dettaglio, le previsioni per il Centro-Nord. Abbiamo un contesto di alta pressione con cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Vi dicevo, la minaccia delle nebbie sulla Pianura Padana e anche qualche annuvolamento sui rilievi abruzzesi, per il resto cieli soleggiati anche nella giornata di venerdì, sabato e domenica con, però, venti provenienti dai quadranti settentrionali e, dunque, anche la minaccia delle temperature gelide nelle ore notturne. Il Sud. Ancora avremo qua qualche annuvolamento sulla Sicilia, per il resto però un contesto di alta pressione. Nuvole sugli Appennini, sulla Sardegna meridionale e proprio sulla Sicilia, ma un contesto di miglioramento anche nelle giornate successive, sia per il sabato che anche per la domenica con cieli sereni, soleggiati, al massimo poco nuvolosi praticamente ovunque. Per il momento è tutto, a più tardi.