Meteo: alta pressione, veloce impulso instabile al Centro

Buongiorno, ben ritrovati. L'alta pressione si estende sull'Italia avanzando dalle Regioni settentrionali verso il Centro e, però, intanto, un veloce impulso instabile dalle Adriatiche porterà ad un peggioramento verso anche la Sardegna, interessando anche Lazio ed Umbria. Allora, l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica che ci mostra proprio il comportamento della pressione. Vediamo anche, con l'aiuto della regia, l'avanzata dell'alta pressione dal Nord verso il Centro e poi anche verso il Sud e i cieli liberi da perturbazioni, con la perturbazione che ormai si è allontanata dall'Italia, quella che ha interessato la nostra penisola negli scorsi giorni. Però, come vi dicevo, un veloce impulso Artico, dalle Adriatiche, porterà ad un peggioramento anche verso la Sardegna. Allora, il dettaglio, le previsioni del tempo per il nostro Centro-Nord. Avremo un contesto di alta pressione con cieli sereni, soleggiati, al massimo poco nuvolosi, con, però, una instabilità che dalle Adriatiche si porterà -come vi dicevo- verso Lazio, Umbria e anche poi verso la Sardegna, specialmente la Sardegna centro e sud-orientale. Ancora cieli soleggiati nella giornata di giovedì. Attenzione alla minaccia delle nebbie sulla Pianura Padana. Il Sud, le previsioni, con un contesto, anche qui, più stabile. Annuvolamenti, comunque, ancora specialmente sulla Sicilia con, ancora, piogge possibili sulla provincia di Palermo e Trapani e poi, ancora, un miglioramento. Instabilità sul sud-est della Sardegna e poi comunque il tempo andrà a migliorare. È tutto, a più tardi.