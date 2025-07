Meteo, ancora 40°C ma da domani temporali anche forti

Ben ritrovati con le nostre previsioni, sono le ultime ore in compagnia di questo caldo anomalo, l'anticiclone africano che ha portato, temperature decisamente record in Italia e in Europa, cambia infatti lo scenario a breve, e faranno il suo ingresso temporali che porteranno quindi un calo delle temperature a partire da nord. Intanto con le immagini di un'altra giornata, rovente quella di ieri siamo a Ferrara, dove le temperature pensate, hanno toccato i 39°, valori decisamente anomali per l'inizio di luglio, responsabilità dell'anticiclone africano che vediamo ancora una volta investire tutto il Mediterraneo centrale, ha portato, punte appunto di 45° sulla Spagna, un'ondata di caldo particolarmente anomala che però sta finendo, lo vediamo, in ritirata con l'ingresso appunto di correnti atlantiche che porteranno, già qualche temporale. Intanto oggi è l'ultima giornata rovente su tutta Italia con 20, località da bollino rosso, proprio perché ancora una volta sfioreremo i 38 40 gradi nelle grandi città. La buona notizia è che tutto questo caldo ha una fine e arriverà a breve, quindi oggi attenzione ancora al caldo, ma anche a qualche temporale di calore tra Alpi e Appennino. Da domani in ingresso appunto, quest'aria più instabile, più fresca dall'Atlantico che darà origine a temporali localmente anche intensi, che interesseranno dapprima Alpi e prealpi, ma anche la Val Padana, domenica poi questi temporali un po' più estesi, su gran parte del nord e li vedremo, localmente anche sulle regioni centrali, chiudendo con appunto i fenomeni previsti per la giornata odierna già qualche temporale di calore si fa vedere, specie nelle ore pomeridiane, ma da domani avremo, fenomeni un po' più intensi e organizzati che interesseranno in questo caso Alpi, Prealpi e Appennino, con già un primo calo delle temperature che potremo registrare specie al nord, domenica, poi, la giornata che vedrà temporali più organizzati, il maltempo, attenzione, saranno localmente, accompagnati da grandine e accompagnati quindi da un calo delle temperature. Queste le nostre informazioni per tutti i dati c'è l'app IlMeteo. .