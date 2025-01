Meteo, ancora aria fredda sull'Italia con forti gelate

Ben trovati col nostro aggiornamento meteo. Intense gelate in Val Padana, temperature sotto la media, decisamente, anche al Centro, qualche piovasco residuo al Sud. Una situazione piuttosto movimentata ma che diverrà ancora più eccezionale nel corso del weekend con un ciclone nordafricano. Cerchiamo di vedere qualche immagine, in particolare della Pianura Padana o delle zone settentrionali fredde. A Sasso Marconi, con un cielo sereno, limpido, proprio a testimonianza delle temperature che sono scese fino a -6, -7 gradi anche in questa zona. -8 gradi in Piemonte, in pianura, nella zona dell'astigiano e dell'alessandrino. Insomma, tutto il Nord gelido. Ma vediamo questo cartello perché, come vi dicevo, questa settimana, una delle prime settimane del 2025, sarà decisamente movimentata, perché dal gelo del Centro-Nord passeremo poi alle alluvioni al Sud e in Sardegna, quindi massima prudenza. Domani anche qualche nevicata, di nuovo sull'Appennino, anche settentrionale. È un mercoledì piuttosto tranquillo, qualche rovescio non è escluso ancora tra la Calabria e la Sicilia. Peggiora decisamente il giovedì per l'arrivo del ciclone nordafricano dall'Algeria verso Sicilia e Sardegna. Attenzione anche ai fenomeni sul Piemonte e sull'Appennino emiliano, tosco-emiliano, con qualche fiocco bianco a quote collinari. Poi venerdì 17 il maltempo si concentra al Sud. Queste le nostre previsioni. Sintetizziamolo, come facciamo spesso, con le mappe delle precipitazioni, pioggia e neve. Eccole qua. Vedete, un po' di instabilità residua sul settore meridionale nelle prossime ore, poi si avvicina la perturbazione dall'Algeria e dalla Tunisia portando maltempo sulle Isole maggiori e sulla Calabria. Come detto, qualche fenomeno per un rientro da Est, freddino, anche verso l'Emilia e il Piemonte. Ma, soprattutto, venerdì, questa colorazione eccezionale. Guardate anche il grigio: si va oltre i 200 millimetri nella zona Etnea. Un maltempo che poi continua nella giornata di sabato, ancora sulle regioni meridionali, risalendo in parte verso il Centro-Nord con una nuvolosità piuttosto diffusa, venti di Scirocco, temperature in aumento, e poi domenica ancora al Sud, ma forse in miglioramento. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. Come sapete, tutti i dati sull'App "iL Meteo".