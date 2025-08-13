Meteo, ancora caldo africano ma con temporalI

00:02:09 min
|
2 ore fa

Buongiorno e ben ritrovati. Sono arrivate anche le notti super tropicali, quando la temperatura minima addirittura non scende sotto i 30 gradi. Vediamo dove, in particolare, dunque in Liguria. Infatti negli ultimi giorni temperature durante la notte, hanno spesso toccato i 27-28 gradi di minima, con un picco anche di 32 gradi, soprattutto sul Ponente ligure. Dunque questo sole che sorge, sì, inganna un po' perché c'è un'afa opprimente, un caldo record. Caldo record che si vede molto bene anche nel bollino rosso. 16 città e come vedete, guardate, soprattutto al Centro-Nord, mentre al Sud le temperature non sono così eccezionali proprio perché l'anticiclone è centrato sulla Francia e sul Nord Italia, un po' come nel 2003, la stessa configurazione. Previsioni: dunque ancora 39 gradi all'ombra a Firenze, ormai da 4-5 giorni si tocca i 39, i 40 e i 41, è una cosa ovviamente anomala. 37 anche a Roma, si replica domani. Il quadro è sempre più o meno sereno, anche se, come nella giornata di ieri, si svilupperanno dei temporali di calore a ridosso dei rilievi sempre più frequenti nel corso dei prossimi giorni. Ad esempio per Ferragosto qualche rovescio in più, soprattutto al Sud. Andiamo a chiudere velocemente con la mappa del Ferragosto. Il caldo sarà ancora opprimente, viola, su Toscana, Umbria, Lazio, foggiano, bassa Campania a tratti, ma soprattutto anche in Emilia Romagna e nella Pianura Padana, ma per Ferragosto scoppiano anche dei temporali nel pomeriggio dal Lazio fino alla Calabria. E poi il weekend. Ancora caldo sabato ovunque, con qualche temporale in montagna e c'è una piccola variazione nella giornata di domenica, quando ritroviamo prevalenza di sole, 37 gradi Firenze, 36 Roma, con una semplice sottrazione, vediamo che domenica dunque ci sarà un paio di gradi in meno rispetto al giorno precedente, soprattutto al Centro-Nord. Un sollievo che comunque non sarà poi così importante. Tutti i dati, come sapete, li trovate anche sull'app "iLMeteo". A più tardi. .

