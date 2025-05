Meteo, ancora forte maltempo al Sud e sulle Adriatiche

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ancora maltempo, a tratti forte sulle nostre regioni meridionali a causa di questo ciclone dai connotati tropicali che ha portato già ieri tanto vento, mareggiate, ma soprattutto tanta pioggia sulla Sicilia. Lo scenario che andiamo a vedere insieme con la nostra webcam è preoccupante con ancora il maltempo che insiste sulle regioni del Sud, in particolare oggi, attenzione sulla Calabria e sulla Puglia con nubi minacciose e non solo il vento che si sta facendo sentire proprio sulle nostre regioni meridionali. Questa è la traiettoria che prenderà appunto questo ciclone e si dirige man mano verso nord-est, coinvolge quindi la Calabria, localmente la Basilicata e la Puglia per poi allontanarsi man mano dalla nostra penisola, in vista del weekend. Una giornata oggi quindi ancora di allerta, allerta arancione sulla Calabria, idraulica, non solo allerta gialla per temporali su gran parte del sud e sulla fascia adriatica, qui infatti si faranno vedere fenomeni a tratti intensi, una giornata che vede una situazione migliore al nord e sulle Tirreniche e sulle Adriatiche invece temporali, mareggiate, raffiche di vento, stessa cosa sulle regioni del sud, un miglioramento previsto poi in vista del weekend con un sabato più tranquillo, gli ultimi fenomeni sulla Calabria localmente pomeridiani poi a ridosso dei rilievi, domenica una bella giornata con temperature in rialzo e solo qualche disturbo pomeridiano. Lo scenario appunto delle piogge che oggi interesseranno ancora una volta le regioni del sud, in particolare Puglia, Basilicata, Calabria, qualche fenomeno anche sulle Adriatiche. Domani poi migliora nettamente con gli ultimi residui fenomeni come detto al sud e possibili temporali pomeridiani, domenica poi temperature in rialzo grazie all'anticiclone che insomma torna a farsi vedere nel weekend e sarà protagonista anche in avvio della prossima settimana. Queste le nostre informazioni per tutti i dati, come sempre c'è l'app iLMeteo. .