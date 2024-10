Meteo: ancora nubifragi tra Calabria e Sicilia, poi migliora

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Dopo un weekend particolarmente complicato a causa del maltempo con accumuli eccezionali di pioggia, la situazione sta tornando man mano alla normalità. Ancora allerta però per le forti piogge che potranno interessare oggi le regioni dell'estremo sud. Proprio lì vi portiamo con la nostra webcam in Sicilia già flagellata dal maltempo. Oggi nuove piogge previste sulla costa orientale, ce lo dimostrano anche questi cieli minacciosi con altri fenomeni che si faranno vedere anche sulla Calabria ionica. Queste infatti le zone di allerta gialla secondo la Protezione Civile per temporali, anche oggi, che interesseranno queste zone, rimane l'allerta arancione idrogeologica a causa delle tante troppe piogge cadute ancora una volta in Emilia Romagna. Questa la situazione, queste le piogge che si accenderanno nelle prossime ore ancora tra Sicilia e Calabria localmente Basilicata, va un po' meglio al centro-nord con al più qualche sporadico fenomeno di debole intensità. Queste quindi le previsioni. Una situazione che migliora sul centro-nord complete l'anticiclone delle Azzorre che porta maggiore stabilità e la porterà anche nei prossimi giorni. Oggi ancora attenzione per i fenomeni anche forti tra Calabria e Sicilia. Domani e dopodomani due giornate tutto sommato tranquille anche se qualche goccia di pioggia continuerà a farsi vedere al centro-nord saranno comunque fenomeni deboli e alternati a pause asciutte. Intanto, le temperature sono in risalita su gran parte della nostra penisola merito appunto dell'anticiclone delle Azzorre. Chiudiamo con le piogge previste per oggi, ancora una volta quantitativi importanti tra Calabria ionica, Basilicata e Sicilia. Nella giornata di domani poi, qualche fenomeno potrà farsi vedere sulle regioni centrali così come in quella di mercoledì in leggera estensione al nord e Toscana, ma insomma saranno fenomeni decisamente meno forti, meno abbondanti rispetto ai giorni precedenti. Queste le nostre informazioni, come sempre per tutti i dati c'è l'app Il Meteo.