Meteo, ancora maltempo al Centro-Nord con vento

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Il ciclone dell'Epifania insiste sulle regioni del nord non solo scivolerà man mano verso il centro-sud portando anche qui la pioggia e localmente la neve. È questa la situazione che andiamo a vedere insieme dal punto di vista atmosferico, con guardate in discesa correnti più fredde che proprio dall'Artico raggiungeranno la nostra penisola determinando quindi un calo delle temperature che si sono rialzate specie per la giornata dell'Epifania. Giornata che vede ancora quindi qualche pioggia sulle regioni del nord in particolare sul Triveneto in estensione poi alle centrali tirreniche, va meglio sui settori adriatici ma anche al nord-ovest, mercoledì qualche residuo fenomeno che sarà comunque a macchia di leopardo e alternato ad ampie schiarite. Andiamo a vedere la situazione al sud: anche qui man mano questa perturbazione comincerà ad interessare la Campania per la giornata di martedì, splende il sole sul resto dei settori, poi mercoledì giornata tutto sommato tranquilla con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature ancora fino al 16-17 gradi sulla Sicilia. Andiamo a vedere quindi queste piogge questi fenomeni localizzati sul Triveneto ancora neve sulle nostre Alpi dai 1000 metri di quota con, guardate, piogge su tutto il versante tirrenico. Chiudiamo con la giornata di mercoledì che vedrà nuovi fenomeni proprio a causa di queste correnti più fredde che raggiungono la nostra penisola quindi altre piogge al nord altra neve sulle nostre Alpi. Il tutto accompagnato da un rinforzo dei venti, venti che si faranno sentire a tratti forti tra la Liguria e l'Alto Tirreno. Queste le nostre informazioni come sempre per restare aggiornati potete consultare l'app IlMeteo.