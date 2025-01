Meteo: ancora maltempo tra Calabria e Sicilia, poi migliora

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ultime ore col maltempo al sud, ancora qualche fiocco di neve e la pioggia a tratti abbondante tra Calabria e Sicilia poi la situazione migliora anche sulle nostre regioni meridionali. Intanto con la nostra webcam diamo uno sguardo alla situazione, decisamente imbiancata sulla Basilicata, fino a mezzo metro di neve nel potentino. Questa è la città di Potenza con i tetti ancora coperti di neve, neve che si vedrà a tratti ancora oggi a quote però un po' più alte sull'Appennino meridionale perché questa perturbazione si sta spostando man mano verso sud, porterà come detto, la pioggia in particolare tra Calabria e Sicilia. Per questo rimane l'allerta della Protezione Civile gialla su diversi settori, anche idraulica, arancione sulla Calabria per la tanta pioggia che insomma potrebbe cadere in poche ore. Queste infatti le nostre previsioni mentre al nord continua a essere una giornata tranquilla con tanto sole, temperature seppur contenute, al sud ancora qualche pioggia e anche qualche fiocco di neve, migliora poi da domani con solo residue instabilità sotto forma di nubi che interesseranno appunto le regioni del sud, stessa cosa giovedì, ancora qualche nube di passaggio con temperature leggermente in rialzo. Dicevamo quindi ancora oggi la pioggia. Attenzione in particolare ai nubifragi che potrebbero interessare le coste Ioniche calabresi ma anche la Sicilia orientale, poi migliora decisamente in vista di domani con, guardate, qualche ultimissimo residuo disturbo sotto forma di fenomeni decisamente blandi. Attenzione però alle temperature ancora rigide, ancora sotto media specie di notte scenderemo ben al di sotto dello zero, ancora una volta su tutto il centro nord. Queste le nostre informazioni, come sempre per tutti i dettagli potete consultare l'app iLMeteo.