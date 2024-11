Meteo: ancora piogge al Centro-Sud, temperature gelide

Ben ritrovati con le nostre previsioni verso un fine settimana gelido quello che andremo a vivere sulla nostra penisola per il continuo flusso di aria artica con temperature anche al di sotto dello zero per quanto riguarda le minime del weekend. Intanto, ancora qualche pioggia al centro-sud. Andiamo a vedere insieme la situazione del punto di vista atmosferico con questa perturbazione che sta scivolando man mano sulle nostre regioni centrali e meridionali per lasciare spazio poi nel weekend ad una rimonta dell'anticiclone: quindi Sole sì, ma con temperature decisamente rigide. Queste, infatti, le previsioni. Un venerdì che vedrà un miglioramento al Nord dal punto di vista atmosferico, torna il Sole, invece al centro-sud ancora piogge e rovesci sparsi accompagnati anche da forti raffiche di vento; sabato e domenica poi due belle giornate con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature però rigide specie al nord particolarmente contenute in lieve risalita solo domenica. Dicevamo infatti, le piogge che insisteranno ancora una volta sulle regioni centrali ma anche su quelle meridionali, in particolare sulla fascia tirrenica non escluso qualche fiocco di neve anche sull'Appennino centrale. Attenzione al vento: venti che soffieranno in maniera forte e decisa in particolare tra Liguria e Toscana dove prevediamo raffiche fino a 100 km orari, quindi massima prudenza su queste zone. Chiudiamo con le temperature del weekend particolarmente fredde, specie per quanto riguarda le minime che guardate scendono fino a -3, -4 gradi su tutto il Nord, ma anche sui settori interni delle regioni centrali. Queste le nostre informazioni, come sempre per tutti i dettagli sulle vostre località, c'è l'app Il Meteo.