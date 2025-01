Meteo: ancora pioggia al Nord, venerdì tregua

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ancora maltempo al nord della nostra penisola poi una giornata di tregua in attesa di un nuovo ciclone, una nuova perturbazione che si farà vedere per il weekend. Intanto con le immagini siamo a Venezia, oggi è una giornata sul Nordest particolarmente grigia, con la pioggia non solo sulle regioni di Nord Est e localmente su quelle di Nord ovest e poi tra Toscana ed Emilia-Romagna. Questa infatti la perturbazione che sta velocemente attraversando la nostra penisola. Vedremo già dal pomeriggio qualche schiarita sul nord-ovest con le piogge che poi, guardate, si allontaneranno man mano verso est. Una giornata quindi anche oggi grigia sulle regioni del nord, con appunto la pioggia dapprima al nord ovest in seguito sul nord est ma anche sull'Emilia-Romagna, localmente sull'alto Adriatico e sulla Toscana, venerdì poi una giornata un po' più tranquilla con al più qualche nube di passaggio. Temperature che sono in deciso rialzo, proprio a causa di questi venti da sud del flusso Atlantico, che interessa la nostra penisola. Guardate in rialzo oggi su tutta Italia le massime con questa pioggia appunto che si farà vedere specie sulle regioni di Nord Est. Un weekend poi quello che ci attende, con una giornata più tranquilla quella di sabato, giornata di attesa di questa perturbazione, che inizia a farsi vedere dal pomeriggio sulle regioni di nord-ovest e si sposta poi su gran parte del Nord per la giornata di domenica con anche la neve sulle nostre Alpi. A sud invece situazione tranquilla. Chiudiamo quindi con le piogge del weekend. Sabato, guardate, concentrate specialmente sul nord-ovest e domenica invece interesseranno gran parte delle regioni settentrionali della Liguria e della Toscana. Queste le nostre informazioni, per restare aggiornati come sempre c'è l'app il iLMeteo.