Meteo, ancora punte di 40°C ma occhio ai temporali

Ben ritrovati con nuovo aggiornamento meteo prosegue il dominio dell'anticiclone africano sulla nostra penisola, questa ondata di calore con temperature decisamente record di 8-10 gradi sopra la media continua a tenerci compagnia, non solo da noi, sulla Francia o sulla Spagna, situazioni, critiche a causa del caldo. Questa è la situazione che vediamo infatti con la nostra mappa delle temperature ancora una volta ci mostra il Mediterraneo centrale rovente con appunto quest'area molto calda, di matrice africana che continua a interessare le nostre latitudini, cambierà lo scenario in vista del fine settimana, quando saranno in entrata correnti atlantiche che porteranno un po' di refrigerio insieme anche a qualche temporale. Una situazione che rimane la stessa dal punto di vista delle temperature ancora altissime, ancora roventi, specie nelle grandi città spiccano i 40 gradi di Firenze, i 38 di Roma, non solo 35 previsti a Milano, fa particolarmente caldo, anche a causa di questo caldo accumulato da giorni che continua a insistere, quindi sensazioni di afa e di umidità, davvero importanti, qualche temporale solo lungo l'arco alpino, localmente sulle Prealpi, attenzione, che potranno essere di forte intensità proprio a causa del calore accumulato. Calore che si fa sentire specialmente nei settori interni sulla Val Padana, sulle regioni centrali, questi picchi fino a 38-40 gradi, con temperature tropicali anche nella notte, queste notti tropicali proprio perché le minime non scendono al di sotto dei 20 gradi sulla Pianura Padana, vediamo minime, infatti, prossime anche ai 24-25 gradi. Per un po' di refrigerio bisognerà aspettare, i temporali che appunto arriveranno dalla seconda metà di settimana, intanto però qualche fenomeno, già nella giornata di martedì sull'arco alpino sulle Prealpi. Attenzione però, perché potranno localmente portare anche la grandine proprio a causa, del forte caldo accumulato che è energia per questi temporali, anche violenti. Queste le nostre informazioni per tutti i dati c'è l'app Il Meteo. .