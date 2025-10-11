Meteo, ancora sole e clima mite con l'ottobrata

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Un fine settimana decisamente gradevole, quello che ci attende con temperature sopra medie, specie per quanto riguarda le massime. Tanto sole da nord a sud. La definiamo ottobrata, questo periodo, appunto del mese di ottobre in cui le temperature superano la media, anzi, ci ricordano un clima tardo estivo. Andiamo a vedere intanto la mappa delle temperature. Lo dicevamo questo anticiclone, questa massa di aria calda che, ha posizionato il suo centro sul Regno Unito, quindi garantisce bel tempo e stabilità, un po' su tutta l'Europa occidentale con appunto questi valori che sono al di sopra della media, specie nei valori massimi. Temperature che infatti toccheranno, nelle ore centrali della giornata, i 24-25 gradi, specie al centro sud, siamo di circa 4-5 gradi sopra la media stagionale, il tutto accompagnato da cieli sereni e dal sole che si farà vedere sia sabato che domenica. Dovremo attendere la metà del mese di ottobre per un cambiamento più deciso. Intanto ci godiamo queste belle giornate con appunto, il sole protagonista in cieli prevalentemente sereni, solo qualche disturbo in più sulla Sardegna e sulla Sicilia a causa di correnti più umide atlantiche potranno portare anche, qualche lieve pioggia. Domenica poi ancora bel tempo e queste massime fino ai 25 gradi tra Roma e Firenze. Chiudiamo con il quadro termico. Ci mostra appunto queste temperature sopramedie su gran parte della penisola, infatti si starà particolarmente bene anche al nord con clima mite. Unica nota attenzione alle nebbie, specie, domenica mattina sulla Val Padana a causa dell'escursione termica che in questo caso si fa particolarmente sentire. Queste, le nostre informazioni. Per restare aggiornati, come sempre c'è l'app iLMeteo. .