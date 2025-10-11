Meteo, ancora sole e clima mite con l'ottobrata

00:01:46 min
|
12 ore fa

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Un fine settimana decisamente gradevole, quello che ci attende con temperature sopra medie, specie per quanto riguarda le massime. Tanto sole da nord a sud. La definiamo ottobrata, questo periodo, appunto del mese di ottobre in cui le temperature superano la media, anzi, ci ricordano un clima tardo estivo. Andiamo a vedere intanto la mappa delle temperature. Lo dicevamo questo anticiclone, questa massa di aria calda che, ha posizionato il suo centro sul Regno Unito, quindi garantisce bel tempo e stabilità, un po' su tutta l'Europa occidentale con appunto questi valori che sono al di sopra della media, specie nei valori massimi. Temperature che infatti toccheranno, nelle ore centrali della giornata, i 24-25 gradi, specie al centro sud, siamo di circa 4-5 gradi sopra la media stagionale, il tutto accompagnato da cieli sereni e dal sole che si farà vedere sia sabato che domenica. Dovremo attendere la metà del mese di ottobre per un cambiamento più deciso. Intanto ci godiamo queste belle giornate con appunto, il sole protagonista in cieli prevalentemente sereni, solo qualche disturbo in più sulla Sardegna e sulla Sicilia a causa di correnti più umide atlantiche potranno portare anche, qualche lieve pioggia. Domenica poi ancora bel tempo e queste massime fino ai 25 gradi tra Roma e Firenze. Chiudiamo con il quadro termico. Ci mostra appunto queste temperature sopramedie su gran parte della penisola, infatti si starà particolarmente bene anche al nord con clima mite. Unica nota attenzione alle nebbie, specie, domenica mattina sulla Val Padana a causa dell'escursione termica che in questo caso si fa particolarmente sentire. Queste, le nostre informazioni. Per restare aggiornati, come sempre c'è l'app iLMeteo. .

Meteo, massime fino ai 24-25°C e tanto soleMeteo, massime fino ai 24-25°C e tanto sole
bollettino
Meteo, massime fino ai 24-25°C e tanto sole
00:01:43 min
| 11 ore fa
pubblicità
Meteo, weekend di sole e caldo con l'anticicloneMeteo, weekend di sole e caldo con l'anticiclone
bollettino
Meteo, weekend di sole e caldo con l'anticiclone
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Meteo, ottobrata anche nel weekend con sole e caldoMeteo, ottobrata anche nel weekend con sole e caldo
bollettino
Meteo, ottobrata anche nel weekend con sole e caldo
00:02:06 min
| 1 giorno fa
Meteo, l'anticiclone garantisce bel tempo fino al weekendMeteo, l'anticiclone garantisce bel tempo fino al weekend
bollettino
Meteo, l'anticiclone garantisce bel tempo fino al weekend
00:01:44 min
| 2 giorni fa
Meteo, ottobrata con sole e caldo fino al weekendMeteo, ottobrata con sole e caldo fino al weekend
bollettino
Meteo, ottobrata con sole e caldo fino al weekend
00:01:54 min
| 2 giorni fa
Meteo, Ottobrata fino a domenica ma con qualche insidiaMeteo, Ottobrata fino a domenica ma con qualche insidia
bollettino
Meteo, Ottobrata fino a domenica ma con qualche insidia
00:01:35 min
| 3 giorni fa
Meteo, Ottobrata con tanto sole ma con disturbi al SudMeteo, Ottobrata con tanto sole ma con disturbi al Sud
bollettino
Meteo, Ottobrata con tanto sole salvo disturbi al Sud
00:01:54 min
| 3 giorni fa
Meteo, settimana perlopiù soleggiata e via via più caldaMeteo, settimana perlopiù soleggiata e via via più calda
bollettino
Meteo, settimana perlopiù soleggiata e via via più calda
00:01:42 min
| 4 giorni fa
Meteo, Italia divisa tra Ottobrata e venti di burrascaMeteo, Italia divisa tra Ottobrata e venti di burrasca
bollettino
Meteo, Italia divisa tra Ottobrata e venti di burrasca
00:02:09 min
| 4 giorni fa
Meteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massimeMeteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massime
bollettino
Meteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massime
00:01:47 min
| 5 giorni fa
Meteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altroveMeteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altrove
bollettino
Meteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altrove
00:02:24 min
| 5 giorni fa
La settimana si apre con un clima più mite e serenoLa settimana si apre con un clima più mite e sereno
bollettino
La settimana si apre con un clima più mite e sereno
00:01:11 min
| 6 giorni fa
Meteo, massime fino ai 24-25°C e tanto soleMeteo, massime fino ai 24-25°C e tanto sole
bollettino
Meteo, massime fino ai 24-25°C e tanto sole
00:01:43 min
| 11 ore fa
Meteo, weekend di sole e caldo con l'anticicloneMeteo, weekend di sole e caldo con l'anticiclone
bollettino
Meteo, weekend di sole e caldo con l'anticiclone
00:01:46 min
| 1 giorno fa
Meteo, ottobrata anche nel weekend con sole e caldoMeteo, ottobrata anche nel weekend con sole e caldo
bollettino
Meteo, ottobrata anche nel weekend con sole e caldo
00:02:06 min
| 1 giorno fa
Meteo, l'anticiclone garantisce bel tempo fino al weekendMeteo, l'anticiclone garantisce bel tempo fino al weekend
bollettino
Meteo, l'anticiclone garantisce bel tempo fino al weekend
00:01:44 min
| 2 giorni fa
Meteo, ottobrata con sole e caldo fino al weekendMeteo, ottobrata con sole e caldo fino al weekend
bollettino
Meteo, ottobrata con sole e caldo fino al weekend
00:01:54 min
| 2 giorni fa
Meteo, Ottobrata fino a domenica ma con qualche insidiaMeteo, Ottobrata fino a domenica ma con qualche insidia
bollettino
Meteo, Ottobrata fino a domenica ma con qualche insidia
00:01:35 min
| 3 giorni fa
Meteo, Ottobrata con tanto sole ma con disturbi al SudMeteo, Ottobrata con tanto sole ma con disturbi al Sud
bollettino
Meteo, Ottobrata con tanto sole salvo disturbi al Sud
00:01:54 min
| 3 giorni fa
Meteo, settimana perlopiù soleggiata e via via più caldaMeteo, settimana perlopiù soleggiata e via via più calda
bollettino
Meteo, settimana perlopiù soleggiata e via via più calda
00:01:42 min
| 4 giorni fa
Meteo, Italia divisa tra Ottobrata e venti di burrascaMeteo, Italia divisa tra Ottobrata e venti di burrasca
bollettino
Meteo, Italia divisa tra Ottobrata e venti di burrasca
00:02:09 min
| 4 giorni fa
Meteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massimeMeteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massime
bollettino
Meteo, rimonta l'alta pressione e salgono le massime
00:01:47 min
| 5 giorni fa
Meteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altroveMeteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altrove
bollettino
Meteo: ancora vento e freddo al Sud, bello altrove
00:02:24 min
| 5 giorni fa
La settimana si apre con un clima più mite e serenoLa settimana si apre con un clima più mite e sereno
bollettino
La settimana si apre con un clima più mite e sereno
00:01:11 min
| 6 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità