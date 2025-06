Meteo: ancora temporali al Sud, caldo in aumento altrove

Bentornati con un nuovo aggiornamento meteo, dopo le recenti instabilità, andiamo a vedere il nostro anticiclone africano Scipione che porta il bel tempo, ma attenzione perché ci sono ancora delle instabilità che potrebbero interessare le il sud. Le previsioni per giovedì, una giornata soleggiata su gran parte del paese, attenzione perché si formeranno temporali al sud e anche venerdì una giornata soleggiata su gran parte del paese, come possiamo vedere le temperature saranno sempre in aumento, ci saranno dei temporali di calori che si formeranno sui settori alpini nel tardo pomeriggio e come possiamo vedere qui, le temperature massime saranno sempre più in aumento grazie al nostro anticiclone africano. E con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e vi ricordo che per ulteriori informazioni c'è l'app Il Meteo. .