Meteo, anticiclone africano per tutta la settimana

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, tutto sole e temperature fino a 30 gradi, addirittura anche fino a 33 in Sardegna. Andiamo a vedere insieme quello che succederà, lo facciamo intanto con un cartello di sintesi, un cartello che ricorda i 30 gradi anche in Pianura Padana. Caldo anomalo per la stagione perché abbiamo otto gradi oltre la media del periodo di inizio Maggio. E dunque i temporali di domenica dal pomeriggio significa che questa fase calda e soleggiata durerà quattro giorni ancora. Questo è l'en plein meteo, infatti sia per la giornata del primo di maggio che per il 2/5 abbiamo sole pieno ovunque, guardate i simboli su tutte le città. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, durante la notte si dormirà bene. Per quanto riguarda la carta sinottica possiamo confermare la presenza dell'anticiclone africano colorazione arancione che si spinge fino all'Olanda, ma poi vedete il suo respiro, si riaffevolisce verso Nord Africa, torna verso sud e infatti un ciclone dal Golfo di Guascogna e dalla Normandia porta un po' di instabilità verso l'Italia settentrionale da domenica. Intanto però ci godiamo anche il sabato pienamente soleggiato quasi ovunque, qualche nuvoletta in più sparsa, soprattutto sulle Alpi occidentali, a carattere sparso dunque anche sull'Appennino e poi domenica il cambiamento, infatti dal pomeriggio arrivano dei rovesci anche intensi sulle Alpi, sulle Prealpi, e sul Friuli Venezia Giulia, in serata sulla Pianura Padana. Vediamo infatti le precipitazioni per domenica, al momento sono previste su questi settori, come vediamo soprattutto al nord, marginalmente intorno all'Appennino ma soprattutto sarà ancora una bella giornata di sole, ma dal pomeriggio in peggioramento al settentrione. Lunedì addirittura i fenomeni saranno molto forti, vedete la colorazione rossa superiore anche ai 100 millimetri, localmente e abbiamo anche un calo delle temperature, lunedì anche di 8-10 gradi, torneremo nella norma, finirà la bolla africana. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, come sapete tutti i dati sull'app iLMeteo. .