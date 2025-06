Meteo, anticiclone africano Pluto con 12 giorni di canicola

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, parliamo di nuovo di caldo africano. Vediamo infatti la nostra carta sinottica delle temperature, come si gonfia quest'aria, di caldo e poi anche di umidità dall'Algeria dal Marocco verso l'Italia, colorazione arancione su gran parte del Mediterraneo si tratta, dell'anticiclone denominato Pluto da Plutone, dio degli inferi, insomma 38-40 gradi, anche in Pianura Padana minime di 25 gradi, e questa è proprio l'ondata di caldo più forte, attesa nel corso dei prossimi 10 giorni, addirittura anche 12, quindi oltre l'inizio di luglio. Prudenza massima, leggiamo alcuni numeri, iniziamo coi 34-35, ma arriviamo già ai 37 gradi, il mercoledì, addirittura un primo picco è atteso giovedì in Emilia Romagna, Basso Veneto con 39-40 gradi, insomma 39 Bologna. Da annotare questo numero. E poi andiamo a vedere insieme qualcosa anche del sud che inizialmente, parte con valori termici leggermente più bassi del centro nord, perché negli ultimi giorni abbiamo avuto anche delle aree depressionarie con qualche temporale, ma insomma, poi leggiamo subito i 36 di Cagliari, gradualmente i 34 di Lecce che diventano anche 35, 36, al sud e anche qua arriveremo ai 38. Questo è un primo picco che vediamo in viola, in particolare sull'Emilia Romagna, sul Basso Veneto e poi verso la Puglia nel corso della settimana, ma tutta l'Italia sarà rovente. Prudenza anche poi, in chiusura per qualche temporale forte, qualche nubifragio che potrebbe arrivare nel tardo pomeriggio di giovedì, proprio il clima italiano del XXI secolo. Caldo africano e nubifragi. Queste le nostre informazioni meteorologiche, come sapete tutti i dati sull'app il meteo. .