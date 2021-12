Meteo: anticiclone sull'Italia, caldo anomalo al Centro-Sud

Ben ritrovati. Alta pressione sull'Italia, l'Anticiclone africano accompagnato da un flusso di aria calda in quota, garantirà sulla nostra Penisola un tempo asciutto. Un clima decisamente mite su tutto il Centro Sud, attenzione ancora ad un cielo localmente nebbioso invece sulle pianure del Nord. L'evoluzione atmosferica, con la nostra mappa sinottica, ci mostra proprio l'avanzata dell'alta pressione, dell'Anticiclone Africano, che nelle prossime ore avvolgerà completamente l'Italia, garantendo si un aumento della temperatura soprattutto al Centro-Sud. E avremo una temperatura oltre le medie stagionali, simile a quelle di una tarda primavera. Il dettaglio, per il Centro-Nord, le previsioni per San Silvestro, Capodanno ci proiettiamo fino anche a domenica, e avremo una cielo spesso coperto sulle pianure del Nord, e anche nebbioso in parte, anche nella giornata di sabato. Altrove invece, un cielo soleggiato, attenzione occasionali piovaschi sulla Liguria. che li avremo anche nella giornata di domenica. Il dettaglio al sud, e anche sulle due Isole maggiori, e un cielo prevalentemente soleggiato, nuvole in più sulla Sicilia settentrionale e sulla Puglia centrale. Per il resto, un cielo soleggiato, con la pressione è stabile, la temperatura come vi dicevo oltre la media stagionale. Simile ad una temperatura, che percepiamo nel mese di maggio. E' tutto a più tardi.