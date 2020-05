Meteo, anticipo d'estate nel weekend

Bentornati con il nostro aggiornamento Meteo. Ultimi temporali al Sud, in spostamento verso la Grecia. Vediamo infatti la nostra carta sinottica molto chiara, con le piogge che si spostano oltre Adriatico, ma abbiamo ancora forti venti settentrionali al Centro Sud e ancora nella giornata di venerdì sulle regioni meridionali raffiche intense tra Puglia centro meridionale e settori ionici di Calabria e Basilicata. Andiamo dunque a controllare insieme le nostre previsioni meteorologiche per questo weekend, che sarà estivo. Infatti rimonterà subito l'anticiclone delle Azzorre e dunque le condizioni meteo saranno ottimali. Controlliamo però il dettaglio perché, iniziando dal Centro Nord possiamo, in modo pignolo trovare anche qualche difettuccio. Infatti ritroviamo qualche velatura in transito venerdì al Centro Nord, in particolare sulle regioni settentrionali. Comunque il tempo sarà buono e caldo, in Pianura Padana fino a 28°. Sabato qualche addensamento con le correnti da Sud sulla Liguria centrale e poi, nel corso del pomeriggio e sera, acquazzoni su Alpi e Prealpi, in serata anche sulle pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. La domenica sarà buona, ma anche in questo caso troviamo qualche piccolo difetto. Infatti avremo qualche addensamento nel corso della giornata tra Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, quindi sulla fascia adriatica e sulle Alpi Orientali. Questo era il Centro Nord. Vediamo se andrà meglio al Sud. Decisamente. Infatti dopo i temporali, il crollo termico e anche fenomeni intensi, abbiamo un deciso miglioramento. Unico neo i venti forti settentrionali Sulla Puglia, sulla Basilicata e sulla Calabria, come detto. Sabato, comunque, si attenuano e avremo un fine settimana decisamente estivo su gran parte del Sud con temperature decisamente accettabili. Quindi ottime notizie grazie all'anticiclone delle Azzorre. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un buon proseguimento. A più tardi.