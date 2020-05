Meteo, aria fredda da nord causa temporali per 3-4 giorni

Ben ritrovati. Dopo queste giornate stabili e pienamente soleggiate è in arrivo una nuova perturbazione che porterà piogge, temporali e anche un deciso calo delle temperature per aria decisamente più fredda proveniente dalla Scandinavia. Allora ecco il dettaglio. Vediamo subito le grafiche. Saranno tre giorni davvero molto instabili, specialmente a ridosso dei rilievi alpini, quindi attendiamoci questi temporali di calore. Molto instabile anche tutta la fascia tirrenica e poi i temporali conquisteranno tutta l'area appenninica centro settentrionale e successivamente tra sabato e domenica anche tutta la fascia adriatica. Quindi il maltempo si diffonderà praticamente ovunque su tutte queste regioni, anche se poi andrà a migliorare sulla Pianura Padana. Per quanto riguarda invece il Sud della nostra penisola qui avremo il peggioramento prima di tutto tra Campania e Basilicata. I venti soffieranno moderati, i mari saranno mossi esclusivamente al largo, soprattutto sul basso versante adriatico e anche sull'area ionica e poi il peggioramento arriverà anche sulle altre peninsulari tra sabato e domenica. Poi domenica andrà a migliorare con delle schiarite, anche se rimarrà molto instabile a tratti su tutta l'area appenninica meridionale, quindi sugli Appennini della Basilicata. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.