Meteo, arriva l'Anticiclone Africano: weekend a 40°C

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo dopo una fase relativamente fresca iniziata il 25 di luglio, torna l'anticiclone africano. Andiamo a vedere insieme il cartello di sintesi dunque che ricorda proprio purtroppo, l'espansione dell'anticiclone subtropicale verso l'Italia nel corso dei prossimi giorni con, tra virgolette la graticola di San Lorenzo perché domenica potremo toccare, diffusamente i 40 gradi, soprattutto al centro-sud. Vediamo la carta sinottica molto chiara per vedere l'espansione dell'anticiclone nordafricano, in particolare proprio sul comparto italiano, mediterraneo, soprattutto vedete tutto il quadro rosso, con una situazione ancora in divenire, con la Spagna, prima regione colpita da questa anticiclone, poi la Francia, l'Italia, tutta questa macchia arancione rossa che si espande sull'Europa sud-occidentale fino a raggiungere un primo picco durante il weekend, addirittura fino alla Danimarca. È una Europa meridionale infuocata e dunque le temperature saliranno nel corso dei prossimi giorni, in modo sensibile, con valori più alti già da giovedì. Intanto un mercoledì con 36, ma soprattutto appunto da metà settimana in poi, saliranno ulteriormente per portarsi verso domenica, a valori decisamente molto elevati, una situazione meteorologica che vede dunque, una fiammata africana piuttosto lunga perché il caldo potrebbe insistere almeno fino a Ferragosto, se non addirittura, ulteriormente nei giorni successivi, possiamo dire anche un'ondata di caldo africana, di una decina di giorni su gran parte dell'Italia, con picchi di 40 gradi, in particolare nel fine settimana. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, come sapete tutti i dati sull'App IlMeteo. .