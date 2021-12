Meteo: avanza l'alta pressione, nebbia su pianure del Nord

Buongiorno e ben ritrovati, l'anticiclone delle Azzorre continua ad espandersi in modo deciso sull'Italia e sarà una giornata con contesto prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese, attenzione però alle nebbie al Nord, in pianura. L'evoluzione atmosferica per quanto riguarda l'Italia nelle prossime ore, vediamo l'espandersi e l'avanzamento dell'alta pressione con ancora però qualche occasionale piovasco al Sud specialmente sulla Basilicata o sulla Puglia e sulla Sicilia settentrionale, ma come vedete sarà un contesto di bel tempo. Le previsioni, il dettaglio per il Centronord e vediamo cieli soleggiati, vi dicevo attenzione alle nebbie soprattutto alla mattina sulle pianure del Nord con una ridotta visibilità che però potrà durare anche nelle ore del giorno, anche un contesto simile mercoledì, comunque annuvolamenti sulle regioni che si affacciano sul mar Adriatico ma un contesto di bel tempo generale. Quello che accadrà al Sud con il sole che torna anche su queste regioni, debole pioggia sulla Basilicata, annuvolamenti sulla Calabria e sulla Puglia, ancora possibili annuvolamenti con un cielo variabile sulla Sicilia nella giornata di mercoledì, ma resta comunque un contesto di bel tempo con cieli soleggiati e un però peggioramento che arriverà sull'Italia nel fine settimana. É tutto, a più tardi.