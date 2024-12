Meteo, breve pausa poi ciclone dell'Immacolata

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ultimi disturbi residui al Sud, ma una nuova perturbazione carica di aria artica è pronta a interessare tutto il nostro Paese nel corso del weekend che si preannuncia quindi decisamente invernale. Andiamo infatti a vedere che cosa succede dal punto di vista atmosferico con, come detto, questa perturbazione, l'ultima, che si allontana dalle nostre regioni del Sud. Ma guardate, in discesa, aria molto fredda, aria polare, che dà origine a questa perturbazione sulla Francia che poi scende e scivola sulla nostra penisola proprio nel corso del fine settimana. Una giornata, quindi, quella di venerdì di attesa, con qualche ultimo residuo disturbo sulla Puglia meridionale, per il resto tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. Inizia a cambiare lo scenario della serata. Sabato poi arrivano le piogge e investono il Nord, la neve anche fino ai 400-500 metri di quota. Domenica questa perturbazione scivola man mano verso le regioni centrali, verso il Sud, portando neve e pioggia anche qui, ma anche forti raffiche di vento. Questa è infatti la situazione. Per quanto riguarda le piogge, le ultime sulla Puglia meridionale venerdì. Poi guardate sabato quanta pioggia e anche quanta neve soprattutto è in arrivo sulle nostre Alpi, localmente anche sull'Appennino. Domenica poi un'altra giornata di maltempo di stampo invernale con, quindi, nevicate su tutto l'Appennino, residue sulle Alpi orientali, con la pioggia che poi investirà tutto il Centro-Sud con quantitativi anche importanti sul basso Tirreno. Non ultimo il rinforzo dei venti per domenica di Maestrale e di Libeccio che soffieranno a tratti forti su gran parte del nostro Paese, in particolare sui settori tirrenici, adriatici e sulle isole maggiori. Queste le nostre informazioni. Per restare aggiornati sul tempo, appunto, per il weekend festivo c'è l'app "iLMeteo".