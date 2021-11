Meteo: breve tregua dal maltempo, ma in arrivo piogge e neve

Buongiorno e ben ritrovati, ci aspetta una giornata ancora spiccatamente instabile sulle regioni del centro e anche su parte del sud, possibili piogge a nord-ovest, in particolare sul Piemonte e Valle d'Aosta. Vediamo allora l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica e ci mostra che una perturbazione si sta allontanando dall'Italia e comunque continuerà a portare instabilità specialmente al centro-sud, sul sud peninsulare, un'altra è in arrivo, raggiungerà l'Italia tra mercoledì e giovedì. Vediamo allora le previsioni per il centro-nord, vediamo con l'aiuto anche della regia, vedremo che abbiamo ancora una situazione di instabilità, come vi dicevo, specialmente alla centro e a nord-ovest, Piemonte e Valle d'Aosta. Ampie schiarite nella giornata di mercoledì ma in serata tornerà il brutto tempo perché la perturbazione raggiungerà da ovest l'Italia e dunque prima sono interessati il nord-ovest e le regioni tirreniche, giovedì maltempo praticamente su tutti i settori del centro-nord ma anche su quelli del sud. Allora vediamo la situazione oggi, ampie schiarite sulla Sardegna, sulla Sicilia e sul sud peninsulare, però comunque, come vi dicevo, ancora una forte instabilità maltempo mercoledì, fra le regioni più interessate dalla pioggia saranno la Campania, la Basilicata, occasionali rovesci anche sulla Puglia, ancora instabilità e maltempo la giornata di giovedì. Per il momento è tutto, a più tardi.