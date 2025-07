Meteo, caldissimo al Sud con picchi tra 40-45°C

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Italia divisa innanzitutto dal punto di vista delle temperature, con valori fino a 40-43 gradi sulle regioni del Sud e sulle isole maggiori, al Nord si sta meglio proprio per i temporali che vedremo nei prossimi giorni che contribuiranno a rinfrescare l'aria. Intanto una giornata caldissima, quella sulla Sicilia, con valori decisamente record. Le immagini ci portano in provincia di Caltanissetta, oggi potremo superare di gran lunga i 40 gradi su questa regione, così come sulla Puglia. Responsabilità, ancora una volta, dell'anticiclone africano, con quest'aria caldissima di matrice sahariana che investe il Mediterraneo centrale, non si spinge troppo a Nord perché lì troviamo un flusso atlantico, lo stesso che causerà un'altra perturbazione che da domani raggiungerà la nostra Penisola, portando nuovi temporali sulle regioni del Nord. Ci dividiamo quindi tra il caldo e i temporali. Oggi è una giornata un po' più tranquilla, domani ne vedremo altri, specie dal pomeriggio sulle regioni del Nord che insisteranno anche per il giovedì. Insisterà invece il caldo al Sud, con queste massime decisamente record, valori sopra i 40 gradi. Una giornata, quindi, oggi tutto sommato tranquilla, con cieli sereni su gran parte della Penisola, al più qualche nube di passaggio sul Triveneto, dove vedremo solo qualche isolato piovasco. Domani poi peggiora dal pomeriggio al Nord. Ritornano i temporali a farsi vedere in particolare su Alpi e Prealpi occidentali, in seguito si estenderanno a gran parte del Nord, fino alle alte pianure al di sopra del Po. Al Sud invece è ancora caldissimo. E ce lo mostra anche questa anomalia di temperatura, con l'Italia, appunto, divisa in due: se al Nord abbiamo valori più nella media, al Sud, guardate questa bolla rossa, significa che le temperature sono di 8-10 gradi al di sopra della media. Tutto ciò avrà una fine, per fortuna, dovremmo aspettare insomma ancora qualche giorno per vedere le temperature calare al Sud. Queste le nostre informazioni. Tutti i dati sull'app "iLMeteo". .