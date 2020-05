Meteo, caldo africano al sud con i primi 40°C

Ben trovati con il nostro aggiornamento. Un meteo eccezionale, 20 gradi di differenza tra il nord e il sud, correnti sahariane dal deserto. Anche il Silt o Limu, la sabbia fine, sulla nostra bella Italia. Le temperature abbiamo detto. Maltempo, però, ancora al Nordovest con nubifragi possibili. Controlliamo, infatti, nel dettaglio la nostra carta sinottica. E' importante perché la risalita del caldo africano arriva dall'Algeria, ancora da più lontano, dal Mali, dalla Mauritania. Porta la sabbia del deserto, porta un caldo impetuoso al sud, fino a 40 gradi all'ombra possibili nelle zone interne in Sicilia, Calabria e Puglia. Andiamo a vedere nel dettaglio quello che succederà in questo Nord diverso dal Sud con il maltempo che arriva anche giovedì sera sulle regioni nord-occidentali. Locali piogge anche tra Lunigiana e Garfagnana. Venerdì ancora maltempo su tutte le regioni settentrionali, in particolare su Alpi, Prealpi e Nord Ovest. Qualche schiarita sulla Romagna e al centro. Caldo in aumento, caldo accompagnato anche da cieli giallognoli, dalla polvere del deserto. Sabato qualche piovasco, infatti, sabbioso tra Toscana e Lazio. Al nord ancora temporali a ridosso dei rilievi e localmente sulle pianure occidentali. Ma andiamo a controllare insieme quello che succederà al Sud e sulle nostre isole maggiori, vero bersaglio dell'ondata di caldo africano. E, dunque, possibili ancora 36 - 37 gradi all'ombra nelle zone interne delle isole maggiori, poi verso Puglia e Calabria e ancora nella giornata di venerdì avremo temperature molto alte e ancora sabato con 36 – 37 gradi, ma picchi di 40 gradi non esclusi sempre su queste zone. Dobbiamo anche ricordare che giovedì avremo venti forti dai quadranti meridionali, anche di burrasca sulla Sicilia, e ancora nella giornata di venerdì la ventilazione dai quadranti meridionali porterà questo Silt del deserto, questi cieli a tratti giallognoli e il caldo quasi insopportabile. Queste sono le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. A più tardi!