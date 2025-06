Meteo: anticiclone Scipione sempre più potente

Bentornati con un nuovo aggiornamento meteo. Stiamo attraversando la prima importante ondata di caldo sulla nostra Penisola, ma andiamo a vedere cosa ci aspetta nel dettaglio. Picchi fino a 42 gradi per questo anticiclone africano, un aumento di un grado al giorno e le temperature 10 gradi più calde della norma. E adesso vi faccio pure vedere questo anticiclone, che qua lo vediamo in arancione, che arriva sull'Italia, porta giornate estive e caldo. E le previsioni, già nella giornata di giovedì, vedremo il cielo sereno, al massimo poco nuvoloso. Soltanto nel Piemonte più nuvole e non mancheranno precipitazioni sparse. Il nostro weekend venerdì inizia anche con un cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, il sole quindi non avrà grossi problemi a splendere anche nel nostro weekend. E come ultima cosa vediamo il nostro caldo umido che sarà più presente sulle coste tirreniche e anche nelle zone della Pianura Padana. E con questo vi saluto. Vi auguro buon proseguimento e vi ricordo che per ulteriori informazioni c'è l'app "iLMeteo". .