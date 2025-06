Meteo, caldo in forte aumento ma con temporali al Nord

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. È scattata la prima ondata di calore del 2025, ma con temporali. Prudenza. E andiamo a vedere insieme proprio il cartello di sintesi che ricorda, vediamo, proprio il caldo fino a 40 gradi, pensate, entro domenica al Sud e in particolare in Sicilia, ma anche i forti temporali che hanno colpito già le Alpi e le Prealpi che, soprattutto, raggiungeranno il Nord-Ovest nella giornata di mercoledì. E infatti andiamo subito con la carta sinottica a vedere questa situazione. Vedete il mercoledì decisamente instabile sul settore occidentale della Liguria, sul Piemonte e sulla Lombardia per quel fronte che transita oltralpe tra Francia e Germania. E questi sono gli accumuli, anche importanti, del mercoledì proprio al Nord-Ovest. E per il resto, al Centro-Sud e sul Nord-Est è scoppiata l'estate con temperature calde e l'afa. Le previsioni, dunque, confermano il bel tempo al Centro-Sud e Triveneto. Mentre sul mercoledì insistono questi temporali sul Nord-Ovest, localmente intensi. Giovedì lo strascico di questa perturbazione transalpina porterà ancora qualche temporale su Alpi e Prealpi, localmente sulle pianure adiacenti. Infatti giovedì troviamo ancora dei fenomeni soprattutto in montagna al Nord. Sempre caldo e soleggiato al Sud. Andiamo a chiudere con la tendenza, perché verso il fine settimana, vi dicevo, arriveremo al primo picco del caldo. Infatti risale tutta l'aria calda dal Marocco, dall'Algeria verso la Spagna, la Francia meridionale e soprattutto ingloba tutta l'Italia. Guardate, l'indice di stress dell'afa previsto per domenica: arancione. Significa anche cautela, o estrema cautela, localmente su Emilia Romagna, fasce adriatiche e isole maggiori. Insomma ci sarà il caldo e ci sarà anche l'afa. Non mancheranno dei temporali. Un menù piuttosto ricco. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. Tutti i dati sull'app "iLMeteo". .