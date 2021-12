Meteo: calo delle temperature sul Centro-Sud adriatico

Ben ritrovati, l'irruzione di aria fredda dalla Russia porterà ad un calo netto delle temperature, specialmente al Centro-Sud e soprattutto sul versante Adriatico. Allora il dettaglio per le previsioni per il Centro-Nord, avremo un tempo ancora asciutto ma come diciamo già da giorni con un calo delle temperature, annuvolamenti sui versanti adriatici, un contesto simile anche nella giornata di lunedì una giornata che si aprirà all'insegna comunque del bel tempo. Il Sud, le previsioni con annuvolamenti ancora sulla Sicilia, sulla Puglia e comunque su parte delle peninsulari con soprattutto nubi sulle coste, sui litorali sia adriatici che tirrenici con deboli piogge. Dunque deboli fenomeni associati. Questa la situazione di lunedì comunque la settimana che si apre comunque all'insegna di un tempo asciutto in molte regioni, qualche debole pioggia ma anche molto freddo, poi nella settimana arriverà un'ondata di maltempo che porterà di nuovo pioggia su gran parte di queste regioni. É tutto, a più tardi.