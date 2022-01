Meteo: calo temperature, in arrivo nuova perturbazione

Ben ritrovati. Una perturbazione è in transito sull'Italia e interesserà nelle prossime ore prevalentemente il centro-sud e intanto la prima di una serie di irruzioni di origine artica, provoca un calo netto delle temperature. E allora l'evoluzione atmosferica, con la nostra mappa sinottica, ci mostra il comportamento della perturbazione che è in transito, come vi dicevo, sull'Italia. Si sta spostando in discesa verso il sud dell'Italia, della nostra Penisola, interessando il centro e poi il sud peninsulare, oltre alla Sardegna. Ma è in arrivo un'altra perturbazione, che raggiungerà l'Italia nella giornata di domenica. Intanto il maltempo, nelle prossime ore, interesserà il sud della nostra Italia, proprio a causa di un vortice ciclonico sul Mar Ionio. Il tutto è accompagnato anche da un flusso di aria gelida proveniente dal nord Europa, che provoca una brusco calo delle temperature sulle nostre Regioni. E allora il dettaglio per il centro-nord, avremo un miglioramento, che dopo il maltempo provocato dall'arrivo di questa prima perturbazione dell'anno, ma comunque ancora instabilità specialmente sui settori centrali. Più asciutta la giornata di sabato, con ancora però instabile sull'abruzzo e sul Molise. Domenica la nuova perturbazione raggiungerà l'Italia interessando prevalentemente il centro, con anche neve a bassa quota. Fiocchi di neve potranno cadere anche sulle coste adriatiche, oltre che sulla pianura. E allora il dettaglio per il sud, con annuvolamenti ancora sul basso Tirreno e Il vortice ciclonico presente, posizionato sul Mar Ionio, provoca un maltempo proprio sulle coste che si affacciano sul Mar Ionio e dunque avremo maltempo sulla Calabria, sulla Basilicata e anche sulla Puglia meridionale e poi domenica il maltempo resterà a causa dell'arrivo di questo nuova perturbazione. Per il momento è tutto, a più tardi.