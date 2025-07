Meteo, c'è una data per la fine del caldo anomalo

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Ancora qualche giorno in compagnia dell'anticiclone africano, di questa canicola con temperature roventi sulla nostra penisola, poi però dal weekend lo scenario finalmente cambierà con l'ingresso di temporali al Nord. Intanto andiamo a vedere la situazione a livello atmosferico con questa cupola di calore, questo anticiclone africano, guardate come investe un po' tutto il Mediterraneo centrale, non solo la nostra penisola: temperature di 40 gradi registrate tra Italia, Francia, Spagna e addirittura Regno Unito, dove fa particolarmente caldo per il periodo. La situazione però è destinata a cambiare da sabato quando saranno, guardate, in ingresso delle correnti atlantiche che faranno scendere di latitudine l'anticiclone. Ciò significa che avremo aria un po' più fresca in entrata, darà però origine a temporali. Intanto ancora 2 giornate con queste temperature molto calde, 38 gradi tra Firenze e Roma. Il caldo che continua a farsi sentire sulla nostra penisola, anche al Nord, 37 gradi previsti a Milano per venerdì. Cambierà qualcosa, dicevamo, in vista del weekend. Intanto un'Italia ancora rovente, con temperature 8-10 gradi sopra la media. Questa ondata di caldo eccezionale che dura da diversi giorni, motivo per cui le condizioni di stress sul corpo umano sono particolarmente elevate, specie nelle grandi città con afa, umidità alle stelle, ma anche notti tropicali. Dicevamo, cambierà lo scenario in vista del fine settimana con queste correnti più instabili, che già da sabato porteranno temporali sulle regioni del Nord, localmente anche sulle alte pianure, quindi non solo su Alpi e Prealpi, come abbiamo visto in questi giorni, qualche fenomeno anche sull'Appennino. Guardate da domenica, poi, temporali un po' più abbondanti anche per quantitativi di pioggia che porteranno. Prudenza, quindi, specie domenica, perché risulteranno anche di forte intensità. Contribuiranno però a un calo delle temperature, dapprima al Nord. Queste le nostre informazioni. Per tutti i dati c'è l'App "iL Meteo". .