Meteo, Ciclone di San Valentino sull'Italia: maltempo

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo andiamo a vedere subito la situazione sulla Toscana meridionale, in particolare al Giglio. La quiete dopo la tempesta dopo i nubifragi violenti che hanno colpito l'Isola d'Elba questa zona, poi anche l'entroterra maremmano si sono spostati nelle ultime ore verso i litorali laziali, colpendo in modo molto intenso, praticamente quasi dei temporali estivi. E siamo a febbraio pensate un po'. Il cartello di sintesi ricorda tra l'altro che sta entrando il ciclone di San Valentino da Nord Est porterà delle nevicate fino a bassa quota, ma intensifica anche i fenomeni sulla fascia tirrenica. Sarà il terzo weekend su tre perturbato. Le precipitazioni del giovedì le vediamo forti proprio tra la bassa Toscana e l'alto Lazio, praticamente lungo le coste e dalle immagini riprese dal satellite possiamo identificare molto bene anche praticamente i nuclei temporaleschi più forti proprio tra l'Isola d'Elba, la Maremma e poi verso il Lazio, in questo momento lentamente verso Sud, ma insomma poi abbiamo un quadro in peggioramento anche al Nord Est. Quindi una tenaglia con il ciclone che porterà maltempo dal Veneto verso l'Emilia Romagna. in serata neve a bassa quota tra Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche il maltempo che si spinge anche dal Lazio verso la Campania. Un duplice attacco e vediamo poi gradualmente spostarsi sempre più verso Sud. Infatti avremo un graduale miglioramento nei prossimi giorni al Nord. Per quanto riguarda il venerdì 14 un San Valentino perturbato su tutta fascia Nord Est e centro, meglio a Nord Ovest. sabato vede già un miglioramento su queste zone, salvo gli ultimi fenomeni soprattutto tra Toscana meridionale, medio Adriatico ed Umbria. E poi domenica è bella. Per quanto riguarda le previsioni del Sud abbiamo il ciclone di San Valentino che lambisce e porta dei temporali sulla Campania, però localmente intensi altrove ancora condizioni più stabili e miti. E poi abbiamo un peggioramento invece tra sabato e domenica, con frequenti piogge anche delle nevicate. Nevicate sui rilievi più alti dell' Appennino meridionale, invece, abbiamo detto anche su quote collinari sull'Appennino centrale. Insomma, torna la Dama Bianca su queste zone. Sintesi, chiudiamo con le precipitazioni per oggi vedete la neve anche in Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna fino a bassa quota. In serata, soprattutto poi la neve è ancora a quota rosa vedete sull'Appennino sulla bassa Toscana, quote appunto basse e poi invece il miglioramento domenica con le ultime piogge al Sud. Queste le nostre informazioni meteorologiche di un periodo turbolento. Tutti i dati sull'app IlMeteo .