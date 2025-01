Meteo, ciclone nordafricano con maltempo estremo

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. Prudenza, il ciclone attivo al sud porta precipitazioni torrenziali, venti di tempesta e mareggiate, insomma un quadro molto difficile. La nostra carta sinottica conferma infatti con questa animazione le piogge molto forti, fino anche al rosso, al giallo, il fucsia tutte queste colorazioni sulla Sardegna orientale, dalla Sicilia verso la Calabria con i forti venti di Scirocco. Le frecce rosse insomma. Un quadro difficile confermato anche da questa mappa punto delle intensità proprio della ventilazione che continua ad essere dai quadranti meridionali in particolare proprio lo scirocco verso la Calabria ma attenzione anche ai quadranti orientali verso la Sardegna e tutto ciò comporta anche delle mareggiate impetuose, quindi massima prudenza perché le coste in rosso sono quelle più colpite da questi violenti marosi. Per quanto riguarda le previsioni del weekend nel dettaglio possiamo confermare l'estensione del ciclone anche verso le regioni centrali, con qualche rovescio, in particolare tra basso Lazio, Abruzzo e Molise, ma in risalita graduale verso nord, infatti domenica ritroveremo un po' di instabilità anche sul Piemonte, sull'Emilia e tante nuvole. Per quanto riguarda invece il sud il ciclone sarà ancora spaventoso, quindi massima prudenza, risale un po' verso nord, il maltempo si concentra in particolare sabato sulla Calabria poi risale verso di nuovo la Campania, la Sardegna, e ancora domenica sulla Sardegna le precipitazioni più diffuse, mentre sul resto del Sud peninsulare e sulla Sicilia ritroveremo anche qualche timida schiarita, una tregua. Precisazione per chiudere abbiamo questo sabato perturbato Sardegna orientale, sud peninsulare, la domenica con qualche pioggia che raggiunge anche il nord. Queste le nostre informazioni meteo. Tutti i dati come sapete sull'app iLMeteo.