Meteo, ciclone sullo Ionio: freddo maltempo al Centro-Sud

Ben trovati col nostro aggiornamento meteo, inizia il Giubileo e dunque andiamo subito a vedere insieme Roma, tra l'altro la Fontana di Trevi appena restaurata, pulita, guardate lo spettacolo bellissimo, una Roma comunque purtroppo ventosa negli ultimi giorni con il ciclone che imperverserà ancora al Centro-Sud mentre al Nord il tempo sarà bello, vediamo proprio il ciclone insistere sull'Italia con queste immagini riprese dal satellite, vedete la rotazione antioraria si porta verso il Sud, nevicate a bassa quota sul Medio Adriatico, nevicate anche in Sicilia, allerta gialla dunque per molte regioni sul nostro Paese in particolare abbiamo questo quadro come vedete sul Medio Adriatico e al Sud la situazione rimarrà complessa durante le festività. Ma vediamo insieme tutte le previsioni iniziando dalla vigilia, una vigilia bella al Centro-Nord salvo sul Medio Adriatico dove abbiamo addensamenti compatti anche nevicate fino a 300 metri, pensate. Il Natale bianco su Abruzzo, Molise fino a 500 metri di quota localmente anche a quote più basse, ancora ventoso, e poi Santo Stefano in parziale miglioramento. Andiamo al Sud verso le Isole maggiori con le nostre grafiche per capire una vigilia decisamente invernale come non accadeva da anni in particolare anche il Natale con la neve a quote collinari sin dall'Appennino verso la Sicilia, una situazione pienamente da bianco Natale per certi versi e poi Santo Stefano ancora instabile. Le mappe di sintesi infatti ci riportano ancora un po' di rosa che significa la neve prevista come vedete sulle basse Marche, l'Abruzzo, il Molise e poi l'Appennino meridionale fino anche ai monti della Sicilia. Questa è la vigilia poi Santo Stefano ci accompagnerà ancora con della neve passando da un Natale rosa soprattutto su sempre le stesse regioni del Medio Adriatico, tendenza poi a un graduale miglioramento. Non possiamo però dimenticare purtroppo in questi giorni il vento con questa mappa rossa ancora un vento molto forte addirittura fucsia sulle regioni centrali, ancora nella giornata di Natale su tutta la fascia appenninica, sulle adriatiche, per Santo Stefano anche in questo caso si parla di una parziale attenuazione, di un parziale miglioramento e comunque è un bianco Natale su alcune regioni. Queste le nostre informazioni metrologiche, vi auguro un ottimo proseguimento e tantissimi auguri di buone feste, a più tardi.