Meteo: cielo sereno, nel weekend irruzione di aria gelida

Ben ritrovati. L'alta pressione continua ad avvolgere l'Italia, garantendo sole su gran parte delle Regioni. Da segnalare annuvolamenti sulle Adriatiche e centro-meridionali, sulla Sicilia e sulla Sardegna. Attenzione, però, perché nel fine settimana un'irruzione di aria gelida porterà ad un calo vertiginoso delle temperature sull'Italia. Allora, con la nostra mappa sinottica vediamo l'evoluzione atmosferica che ci mostra l'avanzamento dell'alta pressione che avvolge tutta l'Italia. Alta pressione che si estende fino all'Europa Nord-Orientale e questo porterà a far sì che arrivi l'afflusso di aria gelida, che scorrerà lungo i bordi orientali e arriverà sull'Italia passando dai Balcani. Allora, vi mostro proprio anche il comportamento delle temperature. L'afflusso di aria molto fredda farà sì che sull'Italia avremo, nel fine settimana, un calo vertiginoso delle temperature. Come vedete, molto interessate saranno le Regioni centrali e quelle del Sud. Le previsioni, per quanto riguarda il dettaglio. Il Centro-Nord: allora, un contesto ancora di alta pressione con un cielo soleggiato o al massimo poco nuvoloso, con annuvolamenti, come vi dicevo, sulle Adriatiche centrali, anche poi sulle Adriatiche meridionali. Attenzione al fenomeno delle nebbie, specialmente al mattino ma la riduzione della visibilità potrà durare anche durante le ore centrali del giorno. Sabato l'irruzione di aria gelida porterà ad un calo delle temperature. La giornata più fredda sarà poi domenica. Quello che accadrà invece al Sud, con ancora un contesto di pressione alta che dunque favorirà cielo soleggiato con, però, nubi, specialmente sulla Basilicata, sulla Puglia, sulla Calabria e sul Sud Peninsulare, anche sulla Sicilia e sulla Sardegna. Sabato l'arrivo della aria gelida, il calo delle temperature e, come vi dicevo, la giornata comunque sarà fredda. Anche domenica la temperatura percepita sarà ulteriormente più fredda rispetto a quella reale a causa dei venti freddi e taglienti. È tutto, a più tardi.