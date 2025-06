Meteo, città da bollino rosso e massime fino a 40°C

Ben ritrovati con le nostre previsioni, prosegue, entriamo nel pieno di questa, prima ondata di calore dell'estate 2025, in realtà non ancora iniziata con queste temperature che sono, appunto relative ai mesi già di luglio, agosto siamo di otto, 10 gradi sopra la norma. Responsabilità dell'anticiclone di questa massa di aria molto calda che vediamo, investire il Mediterraneo centrale portando quindi, queste temperature con clima decisamente rovente. Sono infatti le prime, tre città da bollino rosso dell'estate, oggi, um quelle di Bolzano, Perugia e Campobasso, dove appunto il caldo si farà sentire, in maniera importante. Caldo però protagonista su gran parte del paese, vediamo cieli prevalentemente sereni, al più qualche nube sulle Alpi occidentali, per il resto splende il sole con queste temperature fino ai 37/38 gradi anche, sulle regioni del centro, punte di 34 gradi sulla Val Padana, insomma particolarmente caldo. Almeno fino a domenica, giornata in cui vedremo l'arrivo di, qualche temporale che dalle Alpi si estenderà alla vicina Val Padana, provocando quindi un abbassamento delle temperature almeno al nord che si farà poi sentire con l'inizio della prossima settimana anche sulle regioni del centro sud. Chiudiamo con queste massime per oggi, particolarmente calde, con appunto l'umidità e l'afa che si faranno sentire, specie nei settori interni. Queste, le nostre informazioni per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app Il Meteo. .