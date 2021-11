Meteo: da domenica nuova perturbazione sull'Italia

Ben ritrovati. L'alta pressione dominerà incontrastata nelle prossime ore sull'Italia, ma è in arrivo una nuova perturbazione che porterà di nuovo pioggia e temporali già da domenica e poi ad inizio della nuova settimana. Allora vediamo l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica che ci mostra quanto stia avanzando, con efficacia, l'alta pressione. E poi nella giornata di sabato dominerà praticamente tutta Italia, con cieli soleggiati o al massimo poco nuvolosi. È in arrivo però anche una nuova perturbazione che, dunque, raggiungerà l'Italia già da domenica e il maltempo, però, lo avremo anche ad inizio della settimana. E allora vediamo le previsioni per il Centro-Nord e vedremo nella giornata di sabato cieli soleggiati o al massimo poco nuvolosi, qualche nebbia soprattutto al Nord sulle pianure di Lombardia e Piemonte. Però, come vi dicevo, la perturbazione che arriva da Ovest raggiungerà la Liguria, si estenderà a tutto il Nord-Ovest e poi saranno interessate anche tutte le coste tirreniche. Vedete il maltempo anche nella giornata di lunedì. Quello che accadrà invece al Sud, con schiarite sulla Sardegna, sulla Sicilia e su tutto il Sud peninsulare nella giornata di sabato, però il maltempo poi interesserà prima la Sardegna nella giornata di domenica per poi estendersi anche alla Sicilia e, soprattutto, specialmente, alla Campania nella giornata di domenica. Lunedì ancora interessata fortemente la Campania ma, vedete, instabilità diffusa su tutto il Sud. Per il momento è tutto, a più tardi.