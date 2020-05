Meteo, domenica primi segnali di cambiamento al nord

Ritrovati dopo un fine settimana caratterizzato dal bel tempo. Lunedì cambia tutto. Arriva una nuova perturbazione porterà delle piogge dei temporali e aria decisamente più fredda proveniente dal Nord Europa che farà abbassare le temperature anche di molto. Mentre al Sud continua una fase piuttosto estiva e le temperature nel corso della fine della prossima settimana potrebbero raggiungere valori tra i 35 e i 38 gradi. Quindi attendiamoci al sud un caldo davvero molto intenso. Vediamo al dettaglio subito con le grafiche lo facciamo iniziando dal centro nord. E allora, la giornata di domenica sarà caratterizzata ancora dal bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi, le prime piogge si faranno vive tra Piemonte e Valle d'Aosta. Poi lunedì e martedì arriva la perturbazione intensa e violenta, attendiamoci anche dei fenomeni grandigeni aria calda e aria fredda. Fenomeni intensi, quindi attenzione ai nubifragi. Per quanto riguarda le aree centrali situazione sicuramente più tranquilla rispetto al nord Italia, ma qualche pioggia possibile tra Toscana e alta Umbria. Sulle altre regioni stabile e soleggiato, anche se con delle nuvole passeggere le temperature in deciso calo con le massime al nord tra 14 e 18 gradi. Per quanto riguarda, invece, il sud della nostra penisola. Qui abbiamo un'alta pressione ben salda un anticiclone di matrice nordafricana che porterà le temperature ad aumentare quindi tra i 26 e i 28 gradi 30-32 e poi alla fine della prossima settimana tra giovedì e venerdì il picco del caldo con 35 e 38 gradi tra Sardegna, Sicilia e Calabria. Aria decisamente più calda proveniente da sud, quindi dal Nordafrica e il clima stabile e soleggiato, quindi cieli sereni o poco nuvolosi, ovunque su queste zone senza alcun tipo di pioggia e di precipitazione. Per il momento è tutto a più tardi per nuovi aggiornamenti.