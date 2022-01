Meteo: dominio anticiclone, cielo sereno e tempo stabile

Ben ritrovati, alta pressione incontrastata sull'Italia, un vasto anticiclone si estende sulla nostra penisola, garantendo bel tempo, cieli sereni, più nuvolosi soltanto sugli Appennini meridionali. Allora l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica, ci mostra proprio l'avanzata dell'alta pressione che avvolge praticamente nelle prossime ore tutta l'Italia, arrivando a raggiungere anche le regioni meridionali garantendo bel tempo, qualche rara foschia al Nord, sulla Pianura Padana e allora il dettaglio, le previsioni per il Centro-Nord e ci proiettiamo fino al fine settimana, con un contesto di alta pressione dominante, cieli sereni al massimo poco nuvolosi, vedete le temperature anche nel fine settimana aumentare gradualmente specialmente le massime, ancora temperature comunque gelide la notte, specialmente al Nord sui rilievi. E allora, il Sud per quanto riguarda il dettaglio nella giornata di venerdì, ancora sole, qualche addensamento in più ancora sulla Sicilia e in parte, come vi dicevo, su tutti gli Appennini meridionali, ma un contesto di bel tempo con cieli sereni, soleggiati, al massimo poco nuvolosi e anche qui temperature in aumento nelle ore centrali del giorno. È tutto, a più tardi.