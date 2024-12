Meteo, dominio anticiclonico tra sole e nebbie al Nord

Ben ritrovati con le nostre previsioni, è protagonista l'anticiclone in questo inizio di settimana con tempo più stabile, temperature in rialzo specie al centro-sud, ma anche sulle Alpi, qualche nebbia sulla Val Padana. Andiamo infatti a vedere che cosa succede a livello atmosferico con questa massa di aria più calda che, guardate, interessa il Mediterraneo centrale sul quale rimarrà almeno fino a mercoledì; da giovedì poi in discesa correnti un po' fredde che riporteranno la neve, ma anche temperature più consone al periodo sulla nostra penisola. Intanto sono giornate quindi in compagnia dell'alta pressione con queste massime fino a 17-18 gradi al sud siamo valori sopra media, non solo sfioreremo gli otto-nove, ma anche dieci gradi sulle Alpi con questa nebbia che insisterà specie lungo il corso del Po. Queste quindi le previsioni, un martedì tranquillo dal punto di vista atmosferico, se non per nebbie, a tratti fitte, che interesseranno specie il nord-est, per il resto guardate 14 gradi a Roma, 14 a Napoli. Stessa cosa mercoledì un'altra bella giornata con un lieve peggioramento tra alta Toscana e Liguria per l'arrivo, appunto, di queste correnti un po' più fredde che saranno protagoniste nella seconda parte di settimana. Intanto temperature in rialzo, vediamo anche sulle nostre regioni meridionali con valori al di sopra della media e un po' su tutta la penisola. Guardate questa l'anomalia termica che coinvolge non solo l'Italia, ma anche gran parte dell'Europa Centrale, Dicevamo l'altro lato della medaglia sono le nebbie che si faranno vedere a tratti fitte, a tratti compatte specie sul nord-est e poi mercoledì un po' lungo tutto il corso del Po quindi sulla Valpadana prudenza specie nelle prime ore del mattino. Queste le nostre informazioni per restare aggiornati come sempre c'è l'App II Meteo.