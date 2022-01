Meteo: dominio dell'anticiclone, bel tempo prevalente

Ben ritrovati. L'anticiclone delle Azzorre domina sull'Italia garantendo bel tempo prevalente. Qualche annuvolamento in più, però, sul Nord e sulle coste Tirreniche. E allora il dettaglio, con le previsioni per il Centro-Nord. Avremo proprio un contesto, ancora, di bel tempo. Come vi dicevo, però, cielo più coperto su tutta la costa Tirrenica e anche al Nord ancora la minaccia delle nebbie, specialmente lungo il corso del Po al mattino, soprattutto sulla Lombardia e sul Piemonte. Un contesto simile anche nella giornata di lunedì. Il dettaglio: per quanto riguarda il Sud è ancora l'alta pressione garante di bel tempo, con cieli soleggiati, al massimo poco nuvolosi, specialmente le nubi, maggiormente, sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia e poi nella tarda serata arriveranno però anche i piovaschi possibili sul basso Tirreno. È tutto, a più tardi.