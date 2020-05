Meteo eccezionale, forte maltempo al nord, 40 gradi al sud

Ben ritrovati. Forte instabilità sulle aree del Nord Italia a causa di una perturbazione che continuerà a portare piogge almeno fino a giovedì. Invece al Centro Sud situazione completamente opposta. Le temperature sono in aumento, continua l'estate. Vediamo il dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando dal Centro Nord. E allora mercoledì che giornata sarà? Sicuramente avremo un nuovo peggioramento sul Nord Ovest, quindi tra Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e anche Liguria attendiamoci delle nuove piogge. Meglio invece sul Nord Est Italia, anche se sull'arco alpino avremo dell'instabilità. Poi giovedì come per magia sparisce tutto. La perturbazione lascia l'Italia, con ampie schiarite. Sarà una discreta giornata di sole. Venerdì invece va a ripeggiorare, quindi nuove piogge in avvicinamento sul Nord Ovest, quindi Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria e alta Toscana nuovamente interessate dai temporali e dalle piogge a tratti. Vediamo subito il Sud della nostra penisola. Qui, come detto, abbiamo l’alta pressione, abbiamo venti meridionali, per cui situazione molto tranquilla, ci saranno delle bellissime giornate di sole, mercoledì, giovedì e venerdì e avremo le temperature in deciso aumento. Farà molto caldo, con temperature fin sopra i 30 gradi, anche di molto in qualche caso, specialmente tra Sardegna, Sicilia e Calabria, ma farà davvero caldo anche in Basilicata e Puglia con delle bellissime giornate di sole. Per il momento è tutto. A più tardi con nuovi aggiornamenti meteo.