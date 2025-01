Meteo: Epifania di maltempo al Nord, scirocco al Centro-Sud

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Giornata dell'Epifania di maltempo sulle regioni del nord con la pioggia ma anche la neve sulle nostre Alpi e venti che soffieranno sostenuti su diversi settori della penisola. Intanto andiamo a vedere quindi che cosa succede dal punto di vista atmosferico con correnti più instabili che raggiungono la nostra penisola in particolare i settori del Nord. Ma guardate poi in discesa, dal martedì altre correnti fredde che faranno calare le temperature e riporteranno la neve fino a quote medio-basse. Intanto, una giornata festiva perturbata sulle regioni settentrionali con la pioggia ma anche la neve su gran parte del Nord, qualche nube di passaggio sulle regioni centrali, la stessa perturbazione poi martedì si sposterà sulle regioni di Nord-Est, ma anche su tutta la fascia tirrenica; qui previste precipitazioni localmente a sfondo temporalesco. Andiamo al sud con un'Epifania decisamente più tranquilla e più gradevole anche dal punto di vista delle temperature: massime fino a 15-16 gradi proprio a causa di venti di scirocco che soffieranno localmente su queste regioni, un primo peggioramento sulla Campania martedì, mentre va meglio sul resto dei settori. Queste le piogge previste per una giornata festiva dicevamo perturbata con la neve dai 1000 metri di quota sulle nostre Alpi, non solo questi fenomeni che interesseranno anche la Toscana e la Sardegna. Il tutto accompagnato da raffiche di venti a volte forti sulle regioni appunto tirreniche, parliamo di venti di libeccio o di scirocco che faranno innalzare le temperature. Altra pioggia prevista per martedì non solo sul Triveneto ma anche su tutta la fascia tirrenica ancora una volta localmente sulla Sardegna, ma guardate questa aria artica in discesa prevista proprio per la giornata di martedì che farà calare poi le temperature sulla nostra penisola, specie per la seconda parte di settimana. Queste le nostre informazioni come sempre per tutti i dettagli sulle vostre località c'è l'app IlMeteo.