Meteo: Epifania spiccatamente instabile al centro e Nord-Est

Ben ritrovati, una perturbazione ormai ha raggiunto le nostre regioni e sarà un'Epifania spiccatamente instabile sui settori centrali, ma anche su tutto il Nord-Est, specialmente nelle primissime ore della giornata. Venti freddi sull'Italia e precipitazioni isolate anche sul basso Tirreno. E allora l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica, ci mostra il comportamento della perturbazione che dopo avere interessato il Nord, scenderà e sarà in transito sull'Italia, interessando i settori centrali e poi anche il Sud peninsulare, specialmente il versante tirrenico con anche un indebolimento della pressione sulle regioni meridionali. Vi mostro anche il comportamento di un carico di aria fredda che interesserà proprio l'Italia, portando ad un brusco calo delle temperature. E allora il dettaglio per il Centro-Nord, maltempo come vi dicevo al Nord, specialmente sul Nord-Est nelle primissime ore della mattina, con possibili fiocchi di neve anche in pianura e poi comunque, piogge e maltempo sui settori centrali, specialmente sulle coste e sulla collina, un miglioramento poi nella giornata di venerdì, quando la perturbazione avrà transitato sull'Italia raggiungendo il Sud e avremo anche per la giornata dell'Epifania isolati piovaschi sulla Campania, ma come vedete poi in estensione anche sulle altre regioni. Possibili fiocchi di neve sui rilievi della Sardegna nella giornata della Befana e poi anche qui comunque il tempo migliorerà. È tutto, a più tardi.