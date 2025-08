Meteo, esodo vacanziero sotto la pioggia

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, una perturbazione dalla Danimarca guasta l'esodo dei vacanzieri, infatti saranno viaggi al nord, su parte del centro sotto la pioggia. Poi però la prossima settimana, sarà bella. Andiamo a vedere il cartello di sintesi dunque subito con, questo maltempo al centro nord nel primo weekend di agosto per una perturbazione danese e soprattutto il clou del maltempo il sabato al nord e su parte del centro. Ci spostiamo a vedere le previsioni proprio nel dettaglio per capire un po' quello che succederà i temporali da ovest verso est, su gran parte del settentrione, poi marginalmente sull'alta Toscana, l'Umbria e il nord delle Marche, un sabato difficile, con colpi di vento, locali grandinate e temporali in spostamento dal Piemonte fino all'alto Adriatico. La domenica la perturbazione si concentrerà soprattutto sulle zone interne della Toscana al mattino, poi verso Umbria, Marche sulla fascia adriatica, localmente ancora al nord-est, ma in miglioramento, mentre al sud le condizioni meteorologiche saranno buone senza il caldo eccessivo, infatti le temperature saranno ancora leggermente sotto la media, tempo soleggiato, qualche addensamento in arrivo sulla fascia adriatica nella giornata di domenica. Chiudiamo con le mappe di sintesi per confermare questa fase di prudenza. Perché ci saranno temporali anche forti, come vedete si accende anche il giallo localmente rosso, appena accennato sul Triveneto, sull'Emilia occidentale, sulla Liguria di levante, precipitazioni attese anche tra Toscana, Umbria settentrionale e Marche il sabato. Domenica questo fronte si sposta sulle regioni centrali, ritroviamo infatti le precipitazioni e rovesci dalla Toscana verso l'Umbria, in particolare tra basse Marche, Abruzzo e Molise. Queste le nostre previsioni per un esodo, piuttosto instabile, ma come detto, dalla prossima settimana torneranno condizioni soleggiate e anticiclone. Queste le nostre informazioni, tutti i dati sull'app Il Meteo.