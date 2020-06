Meteo, fase perturbata al nord con piogge continue

Bentrovati con il nostro aggiornamento Meteo. Brutte notizie, purtroppo, almeno fino a giovedì il tempo rimarrà instabile e perturbato al centro nord, più sole al sud, le temperature, pensate, anche di 10 gradi sopra la media del periodo. Il maltempo andiamolo a vedere insieme con la nostra carta sinottica, a livello europeo abbiamo un ciclone tra il mare del nord e la Scandinavia che invia impulsi perturbati atlantici e anche relativamente freschi verso l'Italia del nord con temporali sparsi. Un peggioramento in particolare da domenica fino a martedì, poi ancora residua instabilità su gran parte d'Italia fino a giovedì con temperature sotto la media. Pensate un po' 20 gradi la massima al nord. Abbiamo visto, dunque, le piogge in arrivo, le piogge che transitano verso l'Italia, vediamo proprio al dettaglio per le previsioni iniziando dal Centro-Nord. Una domenica decisamente perturbata, i fenomeni più intensi sulla Liguria, di Levante sulla Lombardia possibili anche grandinate. Continuano le piogge anche lunedì, qualche pioggia domenica anche sull'alta Toscana, lunedì al Centro-Nord diffuse, temporalesche non sono escluse, però, timide schiarite nel corso del pomeriggio perché tra un fronte e l'altro abbiamo anche dei momenti meno piovosi, martedì però tornano dei temporali, in particolare sul nord-est sulla fascia appenninica. Un quadro decisamente difficile per il centro Nord perturbato per più giorni. Va meglio al sud, dopo i forti temporali delle ultime ore, infatti avremo un deciso miglioramento. Una domenica in prevalenza soleggiata, qualche addensamento in più nel corso del pomeriggio sulla Sardegna, verso la Campania e la Sicilia delle velature, ma tutto sommato si starà bene, le temperature saranno piuttosto miti, localmente calde tra Sicilia e Calabria anche lunedì fino ai 30 gradi. Qualche addensamento sul basso Tirreno. Martedì qualche piovasco, non è escluso in transito tra Campania e Puglia, un contestò di variabilità, comunque, le perturbazioni dovrebbero interessare soprattutto nella prima fase il Centro-Nord. Sarà una fase decisamente anomala per il mese di giugno. Purtroppo avremo temperature sotto media e piogge frequenti al Nord e parte del centro. Queste le nostre informazioni meteorologiche, a più tardi.