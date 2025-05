Meteo, forte maltempo ma nel weekend migliora

Bentrovati col nostro aggiornamento meteo. È maggio ma sembra novembre. Temperature intorno ai 15° al Nord con piogge diffuse. Ormai pensate abbiamo avuto 16 giorni su 21 con il maltempo, soprattutto sulle regioni settentrionali e centrali. Al Sud anche 34° negli ultimi giorni. Webcam di Milano, Piazza Duomo, dunque con la pioggia al suolo. Qualche fenomeno ancora anche dall'alto, soprattutto poi in spostamento verso la Lombardia orientale e il Triveneto. Pensate anche qualche fiocco bianco sulle Alpi, oltre i 2.000 metri. Questo è il quadro. Vediamo anche come viene ripreso dall'alto dal satellite con l'arrivo della perturbazione dalla Francia ma spinta da un vortice polare che porta anche dell'aria fredda sulla Germania, con nevicate intorno ai 1.000-1.300 metri. Una situazione di maltempo al Nord, dunque, anche con possibili forti temporali e grandinate, come vedete, in spostamento, con la macchia viola, verso il Triveneto. E l'allerta è gialla su numerose regioni dell'Italia, in particolare ovviamente al Centro-Nord, al Sud si sta piuttosto bene. Previsioni nel dettaglio. Le vediamo insieme dunque con questo andamento ancora perturbato. La giornata di oggi, definita anche "giovedì nero", perché sarà di forte maltempo tra la Lombardia orientale, l'Emilia occidentale e il Triveneto. Poi domani la perturbazione scivola verso le regioni centrali, ma nel weekend finalmente torna il sole prevalente. Attenzione sabato a delle precipitazioni sul Lazio e Abruzzo, sulle regioni centrali, domenica sulla fascia ionica. Chiudiamo con la mappa di sintesi, in particolare con queste colorazioni un po' arlecchinesche. Abbiamo fatto un po' di colori, qua distribuiti, soprattutto l'arancione importante con fenomeni intensi sul Triveneto, poi le precipitazioni sulle regioni centrali, sull'Emilia Romagna il venerdì, il fine settimana l'abbiamo detto più soleggiato, qualche fenomeno al Centro e anche sulla Sardegna sabato, qualche fenomeno sull'estremo Sud domenica, ma finalmente torna un'Italia auguro un ottimo proseguimento. Tutti i dati, come sapete, sull'app Il Meteo. Hello. .