Meteo, forte perturbazione con tanta pioggia e neve

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Entra nel vivo il maltempo sulla nostra penisola con tanta pioggia abbondante almeno fino al weekend. Non solo il vento ma anche la neve sulle Alpi. Lo scenario che andiamo a vedere insieme con la nostra webcam. Attualmente piogge abbondanti sulla Sardegna che con questo fronte appunto in spostamento man mano verso la nostra penisola verso le regioni del centro-nord, oggi le più interessate da piogge localmente abbondanti. Questa infatti la situazione con la prima perturbazione intensa si spinge proprio verso il centro nord, accompagnata da questi venti di scirocco che insiste per tutta la giornata di oggi e poi si sposta man mano verso est domani, ma una nuova in preparazione per venerdì. La situazione infatti vede 11 regioni in allerta gialla secondo la protezione civile. Allerta arancione, idraulica, sull'Emilia quindi prudenza su queste zone proprio per la tanta pioggia che si farà vedere da qui al weekend giornata oggi perturbata, quindi sul centro nord tanta pioggia, specie sui settori tirrenici, temperature e comunque dal sapore mite, proprio perché questi venti di scirocco si fanno sentire un po' su tutta la nostra penisola. Domani una giornata un po' più tranquilla, anche se vedremo qualche sporadico piovasco. Venerdì, poi un'altra intensa perturbazione coinvolgerà gran parte della nostra penisola. Le piogge quindi abbondanti oggi sul Triveneto non solo tra Liguria e Toscana, ma anche sul Lazio con il ritorno della neve sulle Alpi dai 1000-1200 metri di quota. Domani precipitazioni un po' più scarse. Sarà occasione anche per qualche schiarita, ma si rinforzano le piogge in vista di venerdì un'altra giornata di forte maltempo su tutto il centro Nord. Chiudiamo col vento che soffierà si farà sentire, specie domani su gran parte della penisola e sulle isole maggiori per una situazione che ancora nel weekend vedrà appunto questa pioggia questa nuova perturbazione che sabato raggiunge appunto le nostre latitudini, accompagnata questa volta da venti un po' più freddi che faranno calare le temperature. Queste le nostre informazioni per tutti i dettagli come sempre c'è l'app Il Meteo. .